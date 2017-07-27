مصادر: أدنوك تبدأ اختيار بنوك لترتيب قرض مزمع

من توم أرنولد وديفيد باربوشيا وستانلي كارفالو

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الخميس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اختارت مجموعة أولية من البنوك لترتيب قرض مجمع مزمع تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار.

وأضافت المصادر أن البنوك طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان ستضطلع بترتيب الصفقة.

وأحجمت البنوك الأربعة عن التعقيب، في حين لم يتسن الحصول على تعليق من أدنوك.

وخاطبت الشركة بنوكا أخرى وتبحث تلك البنوك مشاركة محتملة في الصفقة. وقال مصرفيان إن أدنوك طلبت من البنوك أن تنضم إلى الصفقة وتقدم مبالغ تتراوح بين 500 مليون و750 مليون دولار.

والقرض الذي من المتوقع أن يتألف القرض من عدة شرائح مع آجال استحقاق تصل إلى خمس سنوات هو إحدى بضع عمليات لجمع أموال تدرسها شركة النفط الإماراتية العملاقة لتمويل توسعتها.

وكان مصرفيون قالوا لرويترز هذا الأسبوع إن الشركة المملوكة للدولة التي تدير معظم احتياطيات النفط المؤكدة تقريبا في الإمارات العربية المتحدة تبحث مع البنوك إمكانية إصدار سندات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

وتلجأ أدنوك كغيرها من شركات النفط المملوكة للحكومة في دول الخليج إلى أسواق الدين في ظل تدني أسعار النفط الذي يضع ضغوطا على المالية العامة للحكومات في المنطقة.