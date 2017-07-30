دبي للاستثمار العقاري توقع اتفاق قرض بقيمة 1.1 مليار درهم
دبي 30 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة دبي للاستثمار العقاري التابعة لدبي للاستثمار إنها وقعت اتفاق قرض بقيمة 1.1 مليار ردهم (299.50 مليون دولار) لإقامة مشروع سكني في حي مردف بدبي.
وحصلت الشركة على القرض من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وتولى الأول تنسيق القرض.
يدعم القرض مشروع مردف هيلز السكني الذي يقام قرب مطار دبي الدولي بتكلفة تتجاوز المليار درهم.
وتملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي صندوق الثروة السيادي لدبي، حصة في دبي للاستثمار.
(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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