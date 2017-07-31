دانة غاز الإماراتية ستعول على "نتائج إجراءات التقاضي" لإعادة هيكلة صكوك

دبي 31 يوليو تموز (رويترز) - قالت دانة غاز المدرجة في أبوظبي اليوم الاثنين إنها ستعول على "نتائج إجراءات التقاضي" فيما يخص إعادة هيكلة صكوكها المستحقة البالغة قيمتها 700 مليون دولار، وإنها ألغت عرضا لاستبدال الصكوك بأدوات مالية جديدة.

كانت الشركة العاملة في إنتاج الطاقة عرضت استبدال صكوكها الحالية، التي تعتبرها غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة، بأدوات جديدة تقول إنها تعكس أيضا تحسن موقفها المالي.