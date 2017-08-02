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مصادر: إمارة الشارقة تكلف إتش.إس.بي.سي لإنشاء برنامج صكوك دولارية

Wed Aug 2, 2017 8:21am GMT
 
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من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 2 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن إمارة الشارقة كلفت إتش.إس.بي.سي لإعداد برنامج صكوك دولارية في إطار سعي الحكومة للاقتراض لخفض عجز الميزانية.

وقال أحد المصادر إن من المتوقع أن يكون أول إصدار في برنامج الصكوك الجديد في الربع الأخير من العام الحالي.

وامتنع إتش.إس.بي.سي عن التعليق. ولم ترد حكومة الشارقة على طلبات التعليق بعد.

والشارقة ليست جديدة في سوق الدين حيث أصدرت صكوكا لأجل عشرة أعوام بقيمة 750 مليون دولار في 2014 وصكوكا لأجل خمس سنوات قيمتها 500 مليون دولار في يناير كانون الثاني من العام الماضي. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 
 