بنك أمريكي يوافق على قرض بقيمة ملياري دولار لمحطة نووية إماراتية

واشنطن 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك الصادرات والواردات الأمريكي اليوم الجمعة إنه وافق على قرض مباشر بقيمة ملياري دولار لشركة براكة 1 الإماراتية لشراء معدات وخدمات إنشائية أمريكية لبناء محطة للطاقة النووية.

وقال فريد هوكبرج رئيس بنك الصادرات والواردات الأمريكي في بيان "بالإضافة إلى تعزيزه للوظائف الأمريكية سيدخل بنك الصادرات والواردات التاريخ بدعمه إنشاء أول محطة للطاقة النووية في شبه الجزيرة العربية."