مقدمة 1-موديز تضع تصنيف الدار قيد المراجعة لرفع محتمل

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم الثلاثاء إنها وضعت تصنيف شركة الدار العقارية الإماراتية قيد المراجعة لرفع محتمل بعدما أعلنت الشركة اتفاقا للاندماج مع صروح العقارية.

وأضافت موديز في بيان أن القرار "يعود لتوقعنا بأن يكون لاندماج الدار وصروح تأثير ايجابي على وضعهما الائتماني إذ أن المجموعة المندمجة ستحظى بمركز مالي أقوى وأكثر تحفظا مما يشير إليه تصنيف ‭‭B2‬‬ الحالي."

كانت الدار وصروح أكبر شركتين للتطوير العقاري في أبوظبي أعلنتا أمس الاثنين عن اتفاق اندماج بدعم من حكومة الإمارة يحصل بموجبه كل مساهم في صروح على 1.288 سهم في الدار لإقامة كيان بأصول إجمالية 13 مليار دولار.

وقال أبو بكر صديق الخوري العضو المنتدب لصروح والمرشح لرئاسة مجلس إدارة الكيان الجديد عقب إعلان الاتفاق إن الشركة الجديدة لن تحتاج لمزيد من التمويل الحكومي وإنها ستحوز على تدفقات نقدية بقيمة 15 مليار درهم (4.08 مليار دولار).

وقال لين فالكينار المحلل في موديز "مراجعة التصنيف قد تنتهي إلى رفعه تبعا للشكل النهائي للاندماج وتشكيل مجموعة مندمجة بنهج متحفظ إزاء المخاطرة."

وقالت موديز إن عملية المراجعة ستركز على تفاصيل عملية الاندماج من الزاويتين التشغيلية والمالية مثل التوجه الاستراتيجي للشركة وخطتها بقيادة الإدارة الجديدة وهيكل رأس المال بعد الاندماج وتأثيره على السيولة وآجال الديون وتطور المشاريع المزمعة والايرادات المتكررة لشتى الأصول في محفظة الشركة بالاضافة إلى هيكل الحوكمة والسياسات المالية.

وتوقعت موديز أن تستفيد الدار من انخفاض الديون في ميزانية صروح وأن تتمكن مستقبلا من الاستفادة من قوة مركزها في السوق بالاضافة إلى وفورات في النفقات.