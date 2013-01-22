دبي تضيف شريحة تقليدية لأجل 30 عاما لإصدار صكوك استجابة للطلب

دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - أضافت حكومة دبي التي تعتزم إصدار سندات إسلامية لأجل عشر سنوات بما لا يقل عن 500 مليون دولار اليوم الثلاثاء شريحة تقليدية لأجل 30 عاما نظرا لقوة الطلب.