مرتبون: دبي تطلق سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وثيقة لبنوك مرتبة لإصدارات سندات إن حكومة دبي أطلقت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار على شريحتين تقليدية وإسلامية اليوم الثلاثاء مع سعي الامارة لجمع تمويل طويل الأجل بأسعار أقل.

وأطلقت دبي صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لأجل عشر سنوات بعائد 3.875 في المئة وهو ما جاء في نطاق السعر الاسترشادي الذي أصدرته في وقت سابق وبلغ أربعة في المئة.

كما أطلقت سندات تقليدية لأجل 30 عاما بقيمة 500 مليون دولار بفائدة 5.375 بالمئة عند الحد الأدنى للسعر الاسترشادي الأولي.