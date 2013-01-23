دبي تسعر شريحتي سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - سعرت حكومة دبي شريحتي سندات في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء وذلك بواقع شريحة تقليدية وأخرى إسلامية.

وتحدد سعر سندات تقليدية بقيمة 500 مليون دولار لأجل 30 عاما استحقاق يناير كانون الثاني 2043 دون حد التعادل عند 98.148 مما نتج عنه عائد قدره 5.375 بالمئة. وملحق بالسندات كوبون 5.25 بالمئة.

وتحدد سعر سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 750 مليون دولار لأجل عشر سنوات تستحق في يناير 2023 عند حد التعادل وبمعدل ربح 3.875 بالمئة.

وتجاوز الاكتتاب في الشريحتين حجم المعروض بفارق كبير مما سمح للإمارة بالاقتراض بتكلفة منخفضة.