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طيران الإمارات تختار بنوكا لترتيب لقاءات مع مستثمري الدخل الثابت

Wed Jan 23, 2013 1:32pm GMT
 
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دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من بنوك مرتبة لإصدارات سندات اليوم الأربعاء أن طيران الإمارات إحدى أسرع شركات الطيران نموا في العالم اختارت ستة بنوك لترتيب سلسلة لقاءات مع المستثمرين قبل إصدار سندات محتمل.

وقالت الوثيقة إن الشركة اختارت سيتي ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد لترتيب اللقاءات التي ستبدأ في 28 يناير كانون الثاني.

وأضافت أن الشركة قد تصدر سندات بعد هذه الجولة التي تشمل آسيا ولندن والولايات المتحدة وفقا لظروف السوق. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 