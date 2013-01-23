مقدمة 1-طيران الإمارات تختار بنوكا لترتيب لقاءات مع مستثمري الدخل الثابت

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دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من بنوك تقوم بالترتيب لاصدارات للسندات اليوم الاربعاء أن طيران الإمارات إحدى أسرع شركات الطيران نموا في العالم اختارت ستة بنوك لترتيب سلسلة لقاءات مع المستثمرين قبل إصدار سندات محتمل.

وقالت الوثيقة إن الشركة اختارت سيتي جروب ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد لترتيب هذه الجولة.

وأضافت أن الشركة قد تصدر سندات بعد اللقاءات التي ستعقد في لندن وسنغافورة في 28 يناير كانون الثاني وفي بوسطن وهونج كونج في 29 يناير وفي نيويورك في 30 يناير وفقا لظروف السوق.

وتأمل طيران الإمارات أن تحقق نجاحا كالذي حققته حكومة دبي التي سعرت أمس الثلاثاء إصدارا بقيمة 1.25 مليار دولار من شريحتين بعد طلب كبير من المستثمرين.

وفي سبتمبر أيلول الماضي قال تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات إن الشركة ستصدر سندات في إطار استراتيجية واسعة النطاق لتمويل طلبياتها من الطائرات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وكان آخر إصدار لطيران الإمارات في يونيو حزيران 2011 حين أصدرت الشركة سندات بقيمة مليار دولار يجري تداولها حاليا بعائد ثلاثة بالمئة تقريبا.