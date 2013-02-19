ديوا دبي تتطلع لصكوك بمليار دولار لسداد ديون وتمويل مشروعات
دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اليوم الثلاثاء إن الهيئة تتطلع لجمع مليار دولار من اصدار سندات إسلامية (صكوك) وستلتقي بمستثمرين في آسيا ولندن الأسبوع المقبل.
وأبلغ سعيد محمد الطاير الصحفيين أن الهيئة عليها ديون تستحق في يونيو حزيران وأنها ستستخدم معظم حصيلة الإصدار لسدادها.
كانت رويترز أفادت نقلا عن مصادر في يناير كانون الثاني أن ديوا المملوكة لحكومة دبي اختارت بنوك ستاندرد تشارترد وسيتي جروب وآر.بي.اس والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي لترتيب الاصدار. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.