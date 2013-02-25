أبوظبي التجاري يحدد السعر الاسترشادي الأولي لسندات على شريحتين
دبي 25 فبراير شباط (رويترز) - قالت بنوك اليوم الاثنين إن بنك أبوظبي التجاري أعلن السعر الاسترشادي الأولي لإصدار سندات على شريحتين ومن المتوقع صدور السعر النهائي هذا الأسبوع.
وبلغ السعر الاسترشادي لسندات بالحجم القياسي لأجل خمس سنوات 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في حين بلغ السعر الاسترشادي لإصدار قياسي لأجل عشر سنوات 200 نقطة أساس.
وغالبا لا يقل حجم إصدار السندات القياسي عن 500 مليون دولار.
وفوض البنك نفسه وباركليز وآي.ان.جي وجيه.بي مورجان تشيس وبنك أبوظبي الوطني وآر.بي.اس لإدارة العملية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.