Sat 24 Dec 2016 | 21:07 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ديوا تحدد السعر الاسترشادي الأولي لإصدار صكوك قياسي

Tue Feb 26, 2013 11:02am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - قالت وثيقة اليوم الثلاثاء إن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) حددت السعر الاسترشادي الأولي لإصدار صكوك بالحجم القياسي لأجل خمس سنوات.

وقالت الوثيقة الصادرة عن البنوك المرتبة للإصدار إن الهيئة تريد بيع سندات إسلامية دولارية بسعر في أوائل الثلاثة بالمئة.

وغالبا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

وتعقد ديوا اجتماعات مع مستثمري السندات في لندن وآسيا هذا الأسبوع قبيل البيع المحتمل للصكوك المقرر تسعيرها في وقت لاحق من الأسبوع.

ويدير العملية ستاندرد تشارترد وسيتي جروب وآر.بي.اس وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 