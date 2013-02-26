ديوا تحدد السعر الاسترشادي الأولي لإصدار صكوك قياسي

دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - قالت وثيقة اليوم الثلاثاء إن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) حددت السعر الاسترشادي الأولي لإصدار صكوك بالحجم القياسي لأجل خمس سنوات.

وقالت الوثيقة الصادرة عن البنوك المرتبة للإصدار إن الهيئة تريد بيع سندات إسلامية دولارية بسعر في أوائل الثلاثة بالمئة.

وغالبا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

وتعقد ديوا اجتماعات مع مستثمري السندات في لندن وآسيا هذا الأسبوع قبيل البيع المحتمل للصكوك المقرر تسعيرها في وقت لاحق من الأسبوع.