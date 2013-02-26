مقدمة 1-ديوا تصدر صكوكا هذا الأسبوع وتعلن السعر الاسترشادي الأولي

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دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - تخطط هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بحد أدنى 500 مليون دولار هذا الأسبوع بعدما حددت السعر الاسترشادي الأولي للعملية اليوم الثلاثاء.

وقالت بنوك مرتبة للإصدار إن هيئة المرافق الوحيدة في دبي والحاصلة على تصنيف ‭‭BBB‬‬ تسعى لبيع صكوك دولارية بسعر في أوائل الثلاثة بالمئة.

وقال سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي للهيئة الأسبوع الماضي إن الصكوك ستكون بمليار دولار وتستخدم حصيلتها لسداد ديون.

وكأحد أقوى المقترضين في دبي من المتوقع أن تجذب صكوك ديوا طلبا قويا من المستثمرين. ويعقد ممثلون للهيئة اجتماعات مع مستثمرين في لندن وكوالالمبور هذا الأسبوع.

وقال شافان بوجيتا رئيس وحدة استراتيجية الأسواق في بنك أبوظبي الوطني "مزيج الجودة الائتمانية لديوا مع صيغة الصكوك سيجد صدى جيدا لدى المستثمرين."

ودخلت ديوا أسواق الديون العالمية آخر مرة في أكتوبر تشرين الأول 2010 بسندات تقليدية بملياري دولار على شريحتين. ومع تحسن صورة دبي لدى المستثمرين منذ ذلك الحين فقد تحصل الهيئة على أسعار أفضل مقارنة ببقية الأسواق.