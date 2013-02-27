مقدمة 1-أبوظبي الوطني ينوي إصدار سندات بالدولار الأسترالي

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أبوظبي 27 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء إنه يعتزم جمع 250 مليون دولار أسترالي على الأقل من إصدار سندات محتمل بالعملة الأسترالية.

كانت خدمة آي.اف.آر التابعة لتومسون رويترز قالت في وقت سابق إن بنك أبوظبي الوطني فوض ايه.ان.زد وبنك أوف أمريكا ميريل لينش ونفسه لإدارة الإصدار الأول من نوعه لبنك ابوظبي والذي سيكون لأجل خمس سنوات.

وأبلغ ستيفن جوردان رئيس الخزانة ببنك أبوظبي الوطني رويترز على هامش مؤتمر مالي في أبوظبي اليوم أن البنك لا يحتاج للسيولة وإنما يسعى فحسب إلى عملية تضع معيارا استرشاديا.

ويقوم بنك أبوظبي الوطني الذي يستهدف زيادة إيراداته الخارجية بتنويع مصادر تمويله وقد طرق سوق السندات في آسيا مرارا إلى جانب إصداراته من السندات المحلية.

وأضاف جوردان أن دفتر الاكتتاب في السندات مفتوح وإن استجابة المستثمرين إيجابية. ومن المتوقع اتمام العملية غدا الخميس.

من ناحية أخرى قال بنك أبوظبي الوطني اليوم إنه أطلق سندات أوريداشي لأجل 15 عاما بقيمة 16.6 مليون دولار هي الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وسندات أوريداشي هي سندات بالعملة الصعبة تباع مباشرة إلى مستثمرين يابانيين.