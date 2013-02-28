مرتبون: كهرباء ومياه دبي تطلق صكوكا خمسية بمليار دولار بعائد 3%

دبي 28 فبراير شباط (رويترز) - قالت بنوك مرتبة لإصدارات سندات في بيان إن هيئة كهرباء ومياه دبي أطلقت اليوم الخميس سندات إسلامية (صكوكا) بقيمة مليار دولار بمعدل ربح ثلاثة بالمئة.

وجاء سعر الإطلاق في الحدود الدنيا للنطاق الاسترشادي الذي صدر في وقت سابق اليوم مما يشير إلى إقبال قوي من المستثمرين على الصفقة.