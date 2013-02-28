مقدمة 1- كهرباء ومياه دبي تعود إلى أسواق الدين بصكوك بمليار دولار

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من مالا بانكوليا وراشنا اوبال

دبي 28 فبراير شباط (رويترز) - عادت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أسواق الدين العالمية اليوم الخميس بعد غياب دام أكثر من عامين بإصدار سندات إسلامية (صكوك) بمليار دولار اجتذبت طلبا قويا للغاية.

وقال بيان من البنوك المرتبة للإصدار إن الهيئة المملوكة للحكومة بالكامل أصدرت السندات الخمسية بالقيمة الاسمية بمعدل ربح ثلاثة بالمئة.

وجاء معدل الربح النهائي في الحدود الدنيا للنطاق الاسترشادي الذي صدر في وقت سابق من اليوم مما يشير إلى إقبال قوي من المستثمرين.

وذكرت تقارير أن قيمة الطلبات فاقت 5.5 مليار دولار قبل إغلاق باب الاكتتاب في الشرق الأوسط وأشار متعاملون إلى وجود طلب على الإصدار بسعر أعلى في السوق الموازية قبل التسعير النهائي.

وساعدت عدة عوامل على تعزيز الطلب على الإصدار من بينها ندرة إصدارات السندات من شركات المرافق في المنطقة وتمتع الهيئة بتصنيف في درجة الاستثمار هو ‭BBB‬ وعودة الثقة في دبي التي دفعت عوائد السندات القائمة إلى الانخفاض.

وكانت العملية السابقة للهيئة في أسواق السندات العالمية في أكتوبر تشرين الأول 2010 حين سعرت سندات تقليدية بقيمة ملياري دولار على شريحتين. ووصل العائد على شريحة بقيمة 500 مليون دولار صدرت بكوبون 6.375 بالمئة وتستحق عام 2016 إلى 2.7 بالمئة اليوم الخميس.