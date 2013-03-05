مقدمة 2-دبي الإسلامي يدعم رأسماله بإصدار صكوك

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دبي 5 مارس آذار (رويترز) - يخطط بنك دبي الإسلامي ‭‭‭‭ ‬‬‬‬ لدعم رأسماله عبر بيع أدوات دين متوافقة مع الشريعة فيما ستعد ثاني صفقة من نوعها من بنك إقليمي لدعم نسب رأس المال الأساسي.

وقال دبي الإسلامي أكبر مصرف متوافق مع الشريعة في الإمارات من حيث الأصول اليوم الثلاثاء إنه سيعقد اجتماعات مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا اعتبارا من السابع من مارس آذار قبل إصدار صكوك قياسية هجين مقومة بالدولار وذلك حسب ظروف السوق.

وعادة لا يقل حجم إصدار الصكوك القياسي عن 500 مليون دولار لكن الحجم النهائي للصفقة يعتمد على الطلب.

وتأتي الصفقة بعد صكوك أصدرها مصرف أبوظبي الإسلامي في نوفمبر تشرين الثاني بمليار دولار لدعم رأسماله الأساسي وحققت نجاحا كبيرا وجذبت طلبات اكتتاب بأكثر من 15 مليار دولار من حسابات دولية رغم ندرة هذه الصيغة وعدم شيوعها بين مستثمري المنطقة.

وسمح الطلب الضخم للبنك بتسعير الصكوك بهامش 6.375 بالمئة وهو أقل من السعر الاسترشادي. وتراجع هامش الصكوك بالسوق الثانوية أيضا وتم تداولها عند نحو 105 سنتات للدولار اليوم الثلاثاء ليصبح العائد نحو 5.3 في المئة.

ويرى متعاملون ومصادر بالسوق أن دبي الإسلامي يحتاج إلى طرح سعر أعلى من أبوظبي الإسلامي بسبب تصنيفه الائتماني الأدنى. وغالبا ما تحتاج شركات دبي إلى طرح علاوة سعرية أعلى من نظيراتها في أبوظبي.

وقال متعامل إقليمي في أدوات الدين طلب عدم ذكر اسمه "دبي الإسلامي أقل درجتين من أبوظبي الإسلامي. لا أتوقع أن يجد هذا الإصدار نفس الإقبال الكبير."