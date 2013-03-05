مصادر: كبار دائني مجموعة الجابر الإماراتية يوافقون على شروط إعادة هيكلة

أبوظبي 5 مارس آذار (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر اليوم الثلاثاء إن مجموعة الجابر في أبوظبي اتفقت مع كبار دائنيها على شروط إعادة هيكلة ديون تبلغ 4.5 مليار دولار ومن المتوقع ان تختتم الموافقة النهائية من بقية الدائنين المحادثات التي دامت أكثر من عامين.

وشكلت المجموعة التي تعمل في قطاعات البناء والطيران والتجزئة لجنة من خمسة بنوك دائنة في عام 2011 للتفاوض على إعادة الهيكلة بعد ان واجهت صعوبة في خدمة الديون في مواعيد الاستحقاق.

وقال احد المصادر المطلعة على المناقشات لرويترز "التقت اللجنة مع المجموعة الاسبوع الماضي واتفقوا على شروط اعادة الهيكلة على ان يتم سداد الدين على خمسة اعوام دون خفض للقيمة."

وأضاف المصدر ان وثيقة الشروط معروضة حاليا على بقية الدائنين وعددهم 30 دائنا تقريبا لإقرارها بشكل نهائي.

وقال مصدر ثان رفض الافصاح عن تفاصيل إضافية "الاتفاق لم يحسم بعد ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح."

وأحجم المسؤولون في المجموعة عن التعليق.

والجابر واحدة من ابرز شركات القطاع الخاص في أبوظبي حيث جرى التهوين من المشاكل المالية على عكس دبي المجاورة التي سلطت عليها الاضواء بسبب مشاكل ديونها في اواخر 2009.

وبدأت ابوظبي الغنية بالسيولة التي تمتلك معظم ثروة الامارات النفطية اجراء مراجعة استراتيجية للكيانات المرتبطة بالدولة في عام2011 في اطار إجراءات لضمان حوكمة أفضل في هذه الشركات.