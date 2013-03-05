مصادر: إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي تتضمن إشرافا أكبر للدائنين

من ديفيد فرنش ودينش ناير

دبي 5 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار ستشمل تكليف رئيس شركة أخرى شبه حكومية بإدارة أصول المجموعة بينما يقوم بنكان بدور رقابي لضمان إشراف أكبر للدائنين.

ومجموعة دبي وحدة لدبي القابضة شركة الاستثمار المملوكة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكانت ضمن عدد من الكيانات شبه الحكومية التي اضطرت لإعادة هيكلة ديون عقب الأزمة المالية العالمية في 2008.

وأضيرت المجموعة جراء اعتمادها المفرط على الاقتراض من أجل الاستثمار وانخفاض حاد في قيمة الأصول وتجري مفاوضات لإعادة هيكلة ديونها منذ عامين.

وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها إنه طلب من ديفيد سموت الرئيس التنفيذي لدبي انترناشونال كابيتال - التي أبرمت اتفاق قرض بقيمة 2.5 مليار دولار في 2012 - إدارة أصول مجموعة دبي في إطار خطة إعادة الهيكلة. ودبي انترناشونال كابيتال ذراع الاستثمار المباشر لدبي القابضة.

وأحجمت مجموعة دبي عن التعليق.

وإلى جانب تكليف سموت سيعين بنكان في لجنة تشكل عقب إعادة الهيكلة للإشراف على أنشطة مجموعة دبي لضمان حماية مصالح الدائنين خلال فترة سداد الدين.

وقال مصدر مطلع "سيكون هناك قدر أكبر من الإشراف من جانب الدائنين نظرا لما حدث من قبل."