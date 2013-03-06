مرتبون: طيران الإمارات تفوض بنوكا لإصدار سندات إسلامية محتمل

دبي 6 مارس آذار (رويترز) - قالت بنوك اليوم الأربعاء إن طيران الإمارات الناقلة الرئيسية لإمارة دبي قد فوضت ستة بنوك لترتيب إصدار صكوك قياسي محتمل بالدولار.

وفوضت طيران الإمارات كلا من سيتي جروب وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال لإدارة الطرح المزمع.

وبحسب البنوك المرتبة للإصدار ستعقد شركة الطيران اجتماعات مع المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة وأوروبا بدءا من السبع من مارس آذار. ولا يقل حجم الإصدارات القياسية عادة عن 500 مليون دولار.