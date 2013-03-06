مقدمة 2-بنكان في أبوظبي يسددان 1.5 مليار دولار من دعم حكومي

(لإضافة تفاصيل بشأن أبوظبي التجاري)

أبوظبي 6 مارس آذار (رويترز) - سدد بنكان في أبوظبي اليوم الأربعاء 5.5 مليار درهم (1.49 مليار دولار) من الدعم الحكومي الذي حصلا عليه في أعقاب الأزمة المالية العالمية أسوة ببنوك أخرى تقوم بجمع تمويل أقل تكلفة ليحل محل هذه المساعدات.

كانت وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة قد قدمت 70 مليار درهم (19 مليار دولار) للبنوك لدعم ميزانياتها بعد انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر أيلول 2008 وما أعقبه من أزمة في النظام المالي العالمي.

وتم تحويل أموال الدعم إلى سندات لدعم رأس المال لأجل سبع سنوات في أواخر 2009.

ومن المتوقع أن تزيد وتيرة سداد أموال الدعم هذا العام مع تناقص قيمة هذه الأدوات الرأسمالية وفي ظل إمكانية جمع تمويل أرخص من السوق.

وسدد بنك أبوظبي التجاري أربعة مليارات درهم من إجمالي 6.6 مليار درهم. وكان البنك قد جمع 1.5 مليار دولار من إصدار سندات على شريحتين في فبراير شباط.

وفي وقت سابق من اليوم قال بنك الاتحاد الوطني في بيان إلى البورصة إنه سدد 1.5 مليار درهم من أصل 3.2 مليار درهم.

وأضاف البيان أن البنك حصل على كل الموافقات من مصرف الإمارات المركزي ووزارة المالية.