مصادر: الإمارات دبي الوطني يريد إصدار سندات لسداد تمويل حكومي

دبي 10 مارس آذار (رويترز) - قالت أربعة مصادر مطلعة إن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي قد فوض ستة بنوك للمساعدة في ترتيب إصدار سندات ثانوية بالحجم القياسي مع سعيه لتقليص دعم حكومي لنسبة رأس المال.

وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لأن الأمر لم يعلن بعد إن اختيار البنك وقع على اتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك أبوظبي الوطني وجيه.بي مورجان تشيس وسوسيتيه جنرال إضافة إلى الإمارات دبي الوطني نفسه لترتيب العملية المزمعة.