مقدمة 1-مصادر: الإمارات دبي الوطني يريد إصدار سندات لسداد تمويل حكومي

(لإضافة تفاصيل)

من ديفيد فرنش وأمران أبوكار

دبي 10 مارس آذار (رويترز) - قالت أربعة مصادر مطلعة إن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي قد فوض ستة بنوك للمساعدة في ترتيب إصدار سندات ثانوية بالحجم القياسي مع سعيه لتقليص دعم حكومي لنسبة رأس المال.

وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لأن الأمر لم يعلن بعد إن اختيار البنك وقع على اتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك أبوظبي الوطني وسيتي جروب وجيه.بي مورجان تشيس وسوسيتيه جنرال إضافة إلى الإمارات دبي الوطني نفسه لترتيب العملية المزمعة.

وأحجم بنك الإمارات دبي الوطني عن التعليق.

وسيساعد نجاح بيع السندات البنك المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على سداد جزء من أموال الدعم التي تلقاها من الحكومة في 2008 وبلغت 12.6 مليار درهم (3.43 مليار دولار). وقال البنك في يناير كانون الثاني إنه يسعى لبدء سداد أموال الدعم.

ومن غير المتوقع أن يطلق بنك الامارات دبي الوطني السندات على الفور نظرا لأن كيانين آخريين من دبي هما بنك دبي الإسلامي وشركة طيران الامارات يلتقيان حاليا بمستثمرين قبيل إصدارات محتملة.

وغالبا لا يقل حجم إصدار السندات القياسي عن 500 مليون دولار.