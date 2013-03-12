فتح باب الاكتتاب في صكوك هجين لبنك دبي الإسلامي

دبي 12 مارس آذار (رويترز) - قالت بنوك اليوم الثلاثاء إن باب الاكتتاب مفتوح في إصدار مزمع لسندات إسلامية (صكوك) من بنك دبي الإسلامي من المتوقع تسعيرها هذا الأسبوع.

وأضافت البنوك المرتبة للعملية أن السعر الاسترشادي الأولي لمعدل الربح يقع في نطاق سبعة بالمئة.

كان دبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات قال الأسبوع الماضي إنه يعتزم إصدار صكوك هجين مقومة بالدولار الأمريكي بالحجم القياسي لكن الأمر سيتوقف على أوضاع السوق.