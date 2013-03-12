طيران الإمارات تحدد السعر الاسترشادي لصكوك وقد تطلقها اليوم

دبي 12 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة طيران الامارات الناقلة الرسمية لدبي السعر الاسترشادي لصكوك تسدد على عشرة أعوام وقد تطلقها اليوم الثلاثاء بعد اغلاق سجلات الاكتتاب.

وقالت البنوك المرتبة إن شركة الطيران حددت معدل الربح الاسترشادي عند 300 إلى 310 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لأجل خمس سنوات بعد أن صدر سعر مبدئي يوم الأحد.

ومن المقرر ان تغلق سجلات الاكتتاب العالمية في الساعة 0930 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء. وقال المرتبون ان طلبات الاكتتاب تفوق المعروض من الاصدار الذي من المتوقع الا يقل حجمه عن 500 مليون دولار وأضافوا ان ثمة اقبالا قويا على الاكتتاب من مستثمرين في المنطقة.

ويعتمد الحجم النهائي للاصدار على الطلب وكان رد فعل المستثمرين تجاه السعر الاسترشادي ايجابيا. وقالت مصادر في السوق انه يتداول بالفعل في السوق غير الرسمية.

كانت طيران الإمارات اتجهت إلى أسواق السندات العالمية في يناير كانون الثاني بإصدار يسدد على دفعات بلغت قيمته 750 مليون دولار لكن الاستجابة جاءت محدودة نظرا لضعف الثقة بالسوق في ذلك الوقت.

ووفقا لبيانات تومسون رويترز فإن هذه السندات التي تستحق عام 2025 وتحمل كوبون 4.5 في المئة تتداول بسعر 99.9 سنت لكل دولار اليوم الثلاثاء بعائد 4.51 بالمئة.

ونظرا لأن فترة سداد الإصدار الجديد تقل عامين عن الإصدار السابق فقد توقع مصرفيون تسعيره بأقل من السعر الاسترشادي الأولي.

وفوضت شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي كلا من سيتي جروب وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال لترتيب الإصدار.