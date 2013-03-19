مصرف الهلال في ابوظبي يسعى لإصدار صكوك في الربع/3

دبي 19 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال المملوك لحكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء إن البنك يخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوكا) لأول مرة بقيمة 500 مليون دولار في الربع الثالث هذا العام لتمويل النمو وتنويع ميزانيته.

وقال محمد برو الرئيس التنفيذي للبنك لرويترز "كنا نخطط لإصدار الصكوك العام الماضي لكن نرى الربع الثالث هذا العام مناسبا لأول سندات إسلامية لنا."

وأضاف "هذا (الإجراء) يجمع بين الحصول على تمويل وبناء معيار للبنك مقابل نظرائه في سوق الديون" متوقعا حصول البنك على تصنيف ائتماني خلال شهرين أو ثلاثة.

وكان برو أبلغ رويترز العام الماضي أن مصرف الهلال كلف بنوك أبوظبي الوطني واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد بترتيب الإصدار.

وتأسس مصرف الهلال غير المدرج بأسواق المال عام 2008 وكان أحد مصرفين في أبوظبي اكتتبا في سندات بخمسة مليارات دولار عام 2009 ضمن برنامج سندات حكومة دبي الذي بلغت قيمته 20 مليار دولار حين جمعت دبي أموالا للخروج من أزمة ديون الشركات.