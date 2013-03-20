مقدمة 1-أرابتك الإماراتية تجمع 650 مليون دولار من إصدار حقوق في يونيو

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دبي 20 مارس آذار (رويترز) - ستجمع أرابتك القابضة للبناء ومقرها دبي 650 مليون دولار من خلال إصدار حقوق قبل نهاية يونيو حزيران للمساعدة في تمويل توسع.

وقالت أرابتك المملوكة جزئيا لآبار للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء إن جمع التمويل يأتي في إطار خطة توسع مدتها خمس سنوات قد تتضمن زيادة أخرى في رأس المال بقيمة 650 مليون دولار بنهاية 2014 إذا لزم الأمر.

وغيرت أرابتك التي شيدت جزر النخيل الشهيرة في دبي رئيسها التنفيذي الشهر الماضي في عملية تغيير لطاقم الإدارة العليا قادتها آبار للاستثمار أكبر مساهمي أرابتك لتشدد بذلك قبضتها على شركة البناء.

وتحاول أبوظبي تنشيط قطاعها العقاري في أعقاب الأزمة المالية ولدى أرابتك سجل حافل بالمشروعات الكبيرة. وتمارس آبار التي تملك حصة 22 بالمئة في أرابتك نفوذها على شركة البناء منذ أن أصبحت أكبر مساهميها العام الماضي.

وستستخدم أرابتك الأموال حصيلة الاصدار في أربعة من أنشطتها. وستخصص نحو 55 في المئة لدعم نمو أنشطة النفط والغاز والبنية التحتية وتوليد الكهرباء و25 في المئة لمشروعات الإسكان الأقل تكلفة.

وقال حسن أسميك الرئيس التنفيذي لأرابتك في بيان إن زيادة رأس المال مهمة لمساعدة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها. وحل أسميك محل رياض كمال مؤسس أرابتك.

وقالت أرابتك الشهر الماضي إنها تسعى لجمع نحو 1.8 مليار دولار إجمالا من خلال إصدار حقوق وسندات قابلة للتحويل لأسهم.