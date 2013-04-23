مساهمو دانة غاز الإماراتية يوافقون على إعادة هيكلة صكوك

دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة دانة غاز الإماراتية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إن مساهميها وافقوا اليوم الثلاثاء على خطة لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 920 مليون دولار.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أصبحت دانة غاز أول شركة إماراتية تتخلف عن سداد سندات في موعد استحقاقها. لكن الشركة توصلت لاحقا إلى شروط جديدة مع لجنة تمثل حملة الصكوك شملت شركتي الاستثمار اشمور جروب وبلاك روك.

وبموجب الخطة ستسدد الشركة 70 مليون دولار نقدا مع تقسيم باقي المبلغ وهو 850 مليونا بالتساوي على إصداري صكوك لأجل خمسة أعوام أحدهما صكوك عادية والآخر صكوك قابلة للتحويل لأسهم بمتوسط عائد ثمانية في المئة.