مقدمة 1-مساهمو دانة غاز الإماراتية يوافقون على إعادة هيكلة صكوك

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دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة دانة غاز الإماراتية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إن مساهميها وافقوا اليوم الثلاثاء على خطة لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 920 مليون دولار.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أصبحت دانة غاز أول شركة إماراتية تتخلف عن سداد سندات في موعد استحقاقها. لكن الشركة توصلت لاحقا إلى شروط جديدة مع لجنة تمثل حملة الصكوك شملت شركتي الاستثمار اشمور جروب وبلاك روك.

وبموجب الخطة ستسدد الشركة 70 مليون دولار نقدا مع تقسيم باقي المبلغ وهو 850 مليونا بالتساوي على إصداري صكوك لأجل خمسة أعوام أحدهما صكوك عادية والآخر صكوك قابلة للتحويل لأسهم بمتوسط عائد ثمانية في المئة. وستصدر الصكوك الجديدة يوم الثامن من مايو ايار.

وتضررت دانة غاز من تأخر مستحقات لها عن إمدادات الغاز الطبيعي لمصر وكردستان العراق.

وكانت موافقة مساهمي الشركة على خطة إعادة الهيكلة متوقعة بعدما قال مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال أكبر مساهمي دانة غاز لرويترز في يناير كانون الثاني إنه يدعم الخطة. وتمتلك نفط الهلال ومقرها الإمارات حصة 22 في المئة في دانة غاز.

وحال دون تصويت المساهمين على الخطة عدم اكتمال النصاب في اجتماعين في 14 و21 مارس اذار.

وقال مصرف كوانتام للاستثمار في مذكرة بحثية اليوم الثلاثاء إن "إعادة الهيكلة تسمح للشركة بالتقاط الأنفاس في السنوات الخمس المقبلة ونحن نؤمن بقدرتها على الوفاء بجدول السداد المهيكل اعتمادا على مواردها الذاتية."