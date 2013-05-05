حكومة دبي تعلن سداد سندات بقيمة 3.34 مليار درهم في موعد استحقاقها

دبي 5 مايو أيار (رويترز) - ذكر المكتب الاعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الأحد أن الحكومة سددت بالكامل سندات بقيمة 3.34 مليار درهم (909 ملايين دولار أمريكي) في موعد استحقاقها في 23 ابريل نيسان الماضي.

وذكر البيان ان السندات التي تم سدادها جزء من تسهيل متوسط الأجل بقيمة 13 مليار درهم على شريحتين طرح في ابريل 2008.

وذكر عبد الرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في البيان ان سداد السندات يؤكد حرص حكومة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية.