دبي تقول إنها تدرس خطة بديلة لسداد الديون

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كبير اليوم الثلاثاء إن دبي قد تصدر سندات سيادية جديدة هذا العام وإنها تدرس سبلا بديلة لسداد الديون في حالة عدم تحقق بيع أصول.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المستشار المقرب من حاكم دبي وعمه عندما سئل عن إمكانية أن تصدر الإمارة سندات سيادية للمرة الثانية هذا العام "السوق مناسبة والسعر مناسب فما المانع؟"

وكان الشيخ أحمد الذي اضطلع بدور محوري في جهود تعافي الإمارة من أزمة ديون 2009 يتحدث لرويترز على هامش مؤتمر لقطاع السفر في دبي.

كانت دبي اضطرت قبل نحو أربع سنوات إلى طلب إعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار على شركة الاستثمار الرئيسية التابعة لها دبي العالمية. وتضمنت خطة إعادة الهيكلة بيع بعض الأصول لأداء التزامات لكن عمليات البيع لم تشهد تقدما يذكر حتى الآن.

وقال الشيخ أحمد إن الإمارة تدرس خطة بديلة لسداد ديونها.

وقال عندما سئل إن كان هناك بديل لبيع الأصول "سندرس شيئا من هذا القبيل. لا أستطيع أن أحدد ما هو لأنها معلومات سرية بسبب إعادة الهيكلة."