مصادر: مجموعة دبي تهدف لانجاز اتفاق بشأن الديون بحلول 6 يونيو

من ديفيد فرنش وميرنا سليمان

دبي 8 مايو أيار (رويترز) - تهدف مجموعة دبي الذراع الاستثمارية المملوكة لحاكم الامارة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة ديونها البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار بحلول السادس من يونيو حزيران وهو ما من شأنه أن ينهي مفاوضات استمرت لنحو ثلاث سنوات.

وتضررت مجموعة دبي التابعة لدبي القابضة ذراع الاستثمار المملوكة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من الأزمة المالية العالمية في 2008 حيث انهارت قيم اصولها مما كشف اعتمادها الكبير على الديون.

ومنذ تخلفت عن سداد مدفوعات فائدة على قرضين في 2010 دخلت المجموعة في مفاوضات مع الدائنين لتمديد آجال السداد.

وتبلغ ديون المجموعة عشرة مليارات دولار إجمالا بينها ستة مليارات مستحقة لبنوك والباقي مصنف كقروض داخلية.

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات بشرط عدم الكشف عن اسميهما نظرا لأن المعلومات غير معلنة إن الوثائق النهائية الخاصة بإعادة الهيكلة أرسلت إلى أصحاب الديون غير المضمونة اليوم الأربعاء وإن من المقرر عقد اجتماع في دبي مع مسؤولين مصرفيين في 15 مايو ايار.

ووافقت شرائح أخرى من الدائنين بالفعل على إعادة الهيكلة. وينبغي أن يوافق كل أصحاب الديون غير المضمونة من أجل انجاز الاتفاق.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مجموعة دبي.

وبموجب شروط إعادة الهيكلة فإن الدائنين مطالبون بتمديد آجال مستحقاتهم بما بين 3.5 عام و12 عاما من أجل السماح بتعافي قيم أصول المجموعة قبل بيعها.

وعرض على أصحاب الديون غير المضمونة تمديد الآجال لمدة 12 عاما مع خيار بالسداد بعد خمس سنوات فقط ولكن بخصم.