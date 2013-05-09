تصحيح رسمي-مسؤول تنفيذي: مجموعة دبي تتوقع إتمام إعادة الهيكلة خلال 6 أسابيع

(لحذف الإشارة إلى تملك الدائنين لحصة في مجموعة دبي بعد تصحيح الشركة لبيان سابق)

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لدبي القابضة في مقابلة اليوم الخميس إن مجموعة دبي ستنفصل عنها لتصبح شركة مستقلة بعد إعادة هيكلة مزمعة لديون بقيمة عشرة مليارات دولار.

وقال أحمد بن بيات إن مجموعة دبي - وهي وحدة لدبي القابضة الذراع الاستثمارية لحاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - تتوقع توقيع اتفاق مع دائنيها بشأن إعادة هيكلة الديون في غضون ستة أسابيع.