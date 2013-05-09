تصحيح رسمي-مقدمة 1-مجموعة دبي تتوقع إتمام إعادة الهيكلة خلال 6 أسابيع

(لحذف الإشارة إلى تملك الدائنين لحصة في مجموعة دبي بعد تصحيح الشركة لبيان سابق)

من ميرنا سليمان

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لدبي القابضة في مقابلة اليوم الخميس إن مجموعة دبي ستنفصل عنها لتصبح شركة مستقلة بعد إعادة هيكلة مزمعة لديون بقيمة عشرة مليارات دولار.

وقال أحمد بن بيات إن مجموعة دبي - وهي وحدة لدبي القابضة الذراع الاستثمارية لحاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - تتوقع ابرام اتفاق مع دائنيها بشأن إعادة هيكلة الديون في غضون ستة أسابيع.

وأضاف أن لجنة الدائنين الرئيسيين وافقت على مذكرة الشروط وتم إرسال المذكرة إلى بقية الدائنين.

وهذه هي آخر إعادة هيكلة كبرى للديون مرتبطة بأزمة دبي المالية في 2008-2009 لم يتم إقرارها. واستمرت المحادثات المعقدة بشأن العملية أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت مصادر مطلعة على العملية لرويترز أمس الأربعاء إن الشركة أرسلت الوثائق النهائية الخاصة بإعادة الهيكلة إلى أصحاب الديون غير المضمونة وإن من المتوقع التوصل إلى اتفاق بين البنوك ومجموعة دبي بحلول السادس من يونيو حزيران.

وقال بن بيات إنه بعد إعادة الهيكلة سيضم مجلس إدارة مجموعة دبي ممثلين للبنوك الدائنة والمساهمين وأعضاء مستقلين.