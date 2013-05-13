بنك دبي التجاري يحدد سعرا استرشاديا مبدئيا لسندات دولية

دبي 13 مايو أيار (رويترز) - ذكرت وثيقة من مرتبي إصدار اليوم الإثنين أن بنك دبي التجاري قد يسعر أول إصدار له لسندات دولية غدا الثلاثاء بعدما أطلق سعرا استرشاديا مبدئيا لإصدار سندات بالحجم القياسي.

وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي المبدئي للسندات وهي لأجل خمس سنوات يبلغ نحو 275 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة مضيفة أنه تم فتح دفاتر الاكتتاب ومن المرجح تسعير الصفقة غدا.