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بنك دبي التجاري يحدد سعرا استرشاديا مبدئيا لسندات دولية

Mon May 13, 2013 1:21pm GMT
 
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دبي 13 مايو أيار (رويترز) - ذكرت وثيقة من مرتبي إصدار اليوم الإثنين أن بنك دبي التجاري قد يسعر أول إصدار له لسندات دولية غدا الثلاثاء بعدما أطلق سعرا استرشاديا مبدئيا لإصدار سندات بالحجم القياسي.

وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي المبدئي للسندات وهي لأجل خمس سنوات يبلغ نحو 275 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة مضيفة أنه تم فتح دفاتر الاكتتاب ومن المرجح تسعير الصفقة غدا.

وفوض بنك دبي التجاري الذي يحمل تصنيف ‭A-‬ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني سيتي جروب وإتش.إس.بي.سي هولدنجز وبنك أبوظبي الوطني لترتيب إصدار السندات وذلك في أعقاب سلسلة اجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت جرت في الفترة بين التاسع والثالث عشر من مايو آيار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 