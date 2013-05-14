دبي التجاري يحدد سعرا استرشاديا لسندات بقيمة 500 مليون دولار

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - قال بيان من بنوك مرتبة لإصدار سندات إن بنك دبي التجاري سيسعر أول سندات دولية له اليوم الثلاثاء بعد أن أصدر سعرا استرشاديا نهائيا للصفقة التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار.

وقال المرتبون إن السعر الاسترشادي النهائي يبلغ 260 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة مع زيادة أو خصم عشر نقاط أساس.

وتراجع الرقم عن السعر الاسترشادي الأولي الذي أعلن أمس الإثنين والذي بلغ 275 نقطة أساس مما يظهر قوة الطلب من المستثمرين. وقال البيان إنه معدل التغطية بلغ 3.5 مثل المعروض.