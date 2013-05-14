دبي التجاري يسعر سندات بقيمة 500 مليون دولار
دبي 14 مايو أيار (رويترز) - قال مديرو إصدار سندات إن بنك دبي التجاري سعر أول إصدار دولي له بقيمة 500 مليون دولار اليوم الثلاثاء وذلك بكوبون 3.375 بالمئة.
كانت السندات وهي لأجل خمس سنوات قد شهدت طلبا قويا من المستثمرين مما سمح بتسعيرها عند الحد الأدنى لنطاق استرشادي بين 250 و270 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
ويدير الإصدار سيتي جروب واتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك أبوظبي الوطني. كان بنك دبي التجاري استكمل اجتماعات بمستثمري الدخل الثابت في وقت سابق هذا الأسبوع. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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