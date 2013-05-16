الإمارات دبي الوطني يفوض بنوكا لإصدار سندات لدعم رأس المال الأساسي

دبي 16 مايو أيار (رويترز) - قال مصدران اليوم الخميس إن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي فوض عدة بنوك لترتيب لقاءات مع المستثمرين تمهيدا لإصدار سندات محتمل لدعم رأس المال الأساسي.

واختار البنك نفسه وبنك أوف أمريكا ميريل لينش ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي هولدنجز وآي.إن.جي جروب ومورجان ستانلي لترتيب اللقاءات التي ستبدأ في 20 مايو أيار.

كان بنك الإمارات دبي الوطني قد أصدر سندات ثانوية بقيمة 750 مليون دولار لدعم رأس المال التكميلي في مارس اذار.