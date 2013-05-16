Sat 24 Dec 2016 | 21:17 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الإمارات دبي الوطني يفوض بنوكا لإصدار سندات لدعم رأس المال الأساسي

Thu May 16, 2013 5:48am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 16 مايو أيار (رويترز) - قال مصدران اليوم الخميس إن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي فوض عدة بنوك لترتيب لقاءات مع المستثمرين تمهيدا لإصدار سندات محتمل لدعم رأس المال الأساسي.

واختار البنك نفسه وبنك أوف أمريكا ميريل لينش ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي هولدنجز وآي.إن.جي جروب ومورجان ستانلي لترتيب اللقاءات التي ستبدأ في 20 مايو أيار.

كان بنك الإمارات دبي الوطني قد أصدر سندات ثانوية بقيمة 750 مليون دولار لدعم رأس المال التكميلي في مارس اذار.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 