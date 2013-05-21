مسؤول بصندوق النقد يقول ديون دبي لا تبعث على القلق

دبي 21 مايو أيار (رويترز) - قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الصندوق غير قلق بشأن قدرة دبي على خدمة ديونها.

وبحسب تقديرات لستاندرد تشارترد يبلغ حجم التزامات الديون على دبي وكياناتها شبه الحكومية نحو 48 مليار دولار بين عامي 2014 و2016.