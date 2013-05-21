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شركة زميلة لاتصالات الإماراتية توقع قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار

Tue May 21, 2013 11:36am GMT
 
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دبي 21 مايو أيار (رويترز) - قالت اتصالات الإماراتية اليوم الثلاثاء إن شركتها الزميلة في نيجيريا وقعت قرضا قيمته 1.2 مليار دولار مع 13 بنكا نيجيريا.

وقالت أكبر شركة اتصالات إماراتية في بيان لبورصة أبوظبي إن التسهيل الموقع متوسط الأجل وسيستخدم لإعادة تمويل قرض قائم بقيمة 650 مليون دولار وتقوية شبكة اتصالات نيجيريا.

وتملك اتصالات 40 بالمئة في الشركة النيجرية التي يتوقع اتش.اس.بي.سي في مذكرة بحثية أن تسهم بنسبة 3.7 بالمئة من إيرادات المجموعة في 2013. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
 