مصادر: بنك أبوظبي التجاري سيصدر سندات بالدولار في وقت قريب قد يكون اليوم

دبي 22 مايو أيار (رويترز) - قال بنك ستاندرد تشارترد إن بنك أبوظبي التجاري سيصدر سندات ثانوية بالحجم القياسي مقومة بالدولار لجمع 500 مليون دولار على الأقل في وقت قريب قد يكون اليوم الأربعاء.

وقال بنك ستاندرد تشارترد المرتب الوحيد للإصدار إن السعر الاسترشادي الأولي للسندات ذات الأجل عشر سنوات التي لا يحق استردادها قبل خمس سنوات بلغ 230 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة المتوسطة والثابتة لأجل خمس سنوات.