بنك الإمارات دبي الوطني يصدر سندات بمليار دولار عند 5.75%

دبي 22 مايو أيار (رويترز) - أطلق بنك الإمارات دبي الوطني سندات بقيمة مليار دولار اليوم الأربعاء لدعم رأس المال الأساسي وسط طلب قوي ما مكن البنك ومقره دبي من خفض السعر الاسترشادي.

وطرحت السندات التي تدعم المستوى الأول من رأس المال بعائد نهائي 5.75 بالمئة بالمقارنة مع ستة بالمئة في السعر الاسترشادي الذي أعلن في وقت سابق اليوم.