بنك الإمارات دبي الوطني يصدر سندات بمليار دولار عند 5.75%
دبي 22 مايو أيار (رويترز) - أطلق بنك الإمارات دبي الوطني سندات بقيمة مليار دولار اليوم الأربعاء لدعم رأس المال الأساسي وسط طلب قوي ما مكن البنك ومقره دبي من خفض السعر الاسترشادي.
وطرحت السندات التي تدعم المستوى الأول من رأس المال بعائد نهائي 5.75 بالمئة بالمقارنة مع ستة بالمئة في السعر الاسترشادي الذي أعلن في وقت سابق اليوم.
ومن المقرر تسعير السندات في وقت لاحق اليوم.
ويقوم البنك نفسه وبنك أوف أمريكا ميريل لينش ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي هولدنجز وآي.إن.جي جروب ومورجان ستانلي بترتيب الإصدار. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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