مقدمة 1-بنك أبوظبي التجاري يبيع سندات ثانوية بقيمة 300 مليون دولار

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دبي 22 مايو أيار (رويترز) - قال بنك ستاندرد تشارترد إن بنك أبوظبي التجاري سيصدر سندات ثانوية لجمع 300 مليون دولار اليوم الأربعاء بعد شهرين من صفقته السابقة في سوق السندات.

وكان البنك يسعى في البداية لإصدار سندات ثانوية بالحجم القياسي في صفقة ينجزها في يوم واحد.

ولا يقل الحجم القياسي بالنسبة للشركات الحاصلة على درجة الاستثمار في المنطقة عادة عن 500 مليون دولار.

لكن بنك ستاندرد تشارترد المرتب الوحيد للإصدار قال في تقرير اطلعت عليه رويترز إن الحد الأقصى للصفقة 300 مليون دولار وتم تعديل السعر الاسترشادي إلى 220-225 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لأجل خمس سنوات.

وجاء السعر الاسترشادي النهائي أقل من السعر الأولي الذي بلغ 230 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لأجل خمس سنوات.

وقال التقرير إن قيمة أوامر الاكتتاب في السندات - التي ستصدر لأجل عشر سنوات ولا يحق استردادها قبل خمس سنوات - تجاوزت 500 مليون دولار ومن المتوقع إطلاق السندات وتسعيرها في وقت لاحق اليوم.

وفي أواخر فبراير شباط أصدر بنك أبوظبي التجاري سندات ثانوية وممتازة على شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار.