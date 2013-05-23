ماجد الفطيم الإماراتية تختار بنوكا لترتيب إصدار سندات هجينة

دبي 23 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من بنوك مرتبة لإصدار سندات أن مجموعة ماجد الفطيم ومقرها دبي والتي اشترت حصة كارفور في مشروع مشترك بالشرق الأوسط اختارت خمسة بنوك لترتيب سندات دولارية هجينة.

كانت مصادر قد أبلغت رويترز أمس الأربعاء أن الغرض من بيع السندات الدائمة الهجينة تمويل استحواذ الشركة على حصة كارفور التي تبلغ 25 بالمئة في مشروع مشترك بالشرق الأوسط مقابل 683 مليون دولار.

واختارت ماجد الفطيم جولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.

وستبدأ اللقاءات مع المستثمرين لتسويق الإصدار المزمع في 26 مايو أيار وستعقد في الإمارات العربية المتحدة وآسيا وأوروبا.

وماجد الفطيم هي الشركة الخاصة الوحيدة الحاصلة على تصنيف استثماري في الخليج التي سبق أن أصدرت سندات.