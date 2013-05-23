أبوظبي الوطني يعتزم إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 350 مليون دولار
دبي 23 مايو أيار (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية اليوم الخميس إنه يعتزم بيع سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 350 مليون دولار.
وقال البنك في بيان إنه اختار نفسه وباركليز وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وجيه.بي مورجان لترتيب الصفقة.
وستصدر السندات بالقيمة الاسمية ومن المتوقع أن تكون الفائدة بين واحد و1.5 بالمئة. وقال البيان إن من المتوقع تحديد سعر التحويل الأولي بعلاوة 30 بالمئة فوق متوسط السعر المرجح لسهم أبوظبي الوطني في الفترة بين الإطلاق والتسعير.
وستعلن الشروط في وقت لاحق اليوم.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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