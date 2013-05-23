دبي للاستثمارات الحكومية ربما تزيد قرضا مزمعا قيمته مليارا دولار

دبي 23 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وهي الشركة القابضة لبعض الشركات الأكثر شهرة في الإمارة ربما تزيد من حجم قرض مزمع قيمته مليارا دولار وذلك بعدما اجتذبت الصفقة اهتماما كبيرا من بنوك.

ويشكل الاهتمام القوي من جانب البنوك بتقديم القرض دلالة على تجدد ثقة البنوك في دبي التي تتعافى من تداعيات انهيار عقاري وأزمة ديون سيادية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقال مصدر مصرفي إنه بدأ منذ منتصف مارس آذار التسويق للقرض وان البنوك الثمانية القائمة على ترتيب القرض تعهدت بالفعل بتقديم 1.6 مليار دولار من القرض المستهدف بقيمة ملياري دولار.

وقال مصدران مصرفيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لأن المعلومات ليست علنية إن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تدرس حاليا ما إذا كانت ستزيد قيمة القرض عن ملياري دولار حيث من المنتظر أن تستكمل الصفقة في غضون الأسبوعين القادمين.

وقال مصدر إن الحجم النهائي للقرض ربما يصل إلى 2.5 مليار دولار لكنه لم يتحدد شئ حتى الآن.

وأظهر اقتصاد دبي علامات على التعافي في الأشهر الماضية. وبدأت اسعار العقارات في الصعود وهو ما حفز مشروعات جديدة وارتفع مؤشر سوق الأسهم في الإمارة 42.1 في المئة منذ بداية العام ليكون واحدا من أفضل المؤشرات أداء على مستوى العالم.