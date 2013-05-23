مقدمة 1-أبوظبي الوطني يعتزم إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 465 مليون دولار

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دبي 23 مايو أيار (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية إنه زاد قيمة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم يعتزم إصدارها إلى 465 مليون دولار وذلك بعد طلب مرتفع من المستثمرين على مثل هذا الإصدار من منطقة الخليج.

كان البنك أعلن في وقت سابق اليوم الخميس إنه سيصدر سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 350 مليون دولار لكنه قال في بيان لاحق إنه زاد قيمة الإصدار بعد ظهور طلب قوي من المستثمرين خلال عملية التسويق.

ويمكن أن يرجع هذا الطلب القوي ومعظمه من مستثمرين في أوروبا إلى أن الإصدار هو الأول من نوعه لسندات قابلة للتحويل من مؤسسة خليجية منذ عام 2010 بينما يعني تصنيف بنك أبوظبي الوطني عند ‭‭AA-‬‬ أنه لا توجد صفقات كثيرة مماثلة متاحة أمام المستثمرين على مستوى العالم وذلك بحسب مصدر مصرفي مطلع.

وقال البيان إن الاهتمام القوي يتيح للسندات أن تسعر عند الحد الأقل في النطاق بين واحد و1.5 في المئة. وقال المصدر إن ذلك يجعل الفائدة على تلك السندات الأقل من نوعها على الإطلاق لسندات قابلة للتحويل من الشرق الأوسط.

وتم تحديد سعر التحويل عند 4.24 دولار بعلاوة 30 بالمئة فوق متوسط السعر المرجح لسهم أبوظبي الوطني في الفترة بين الإطلاق والتسعير. وأغلق سهم البنك اليوم عند 12.05 درهم (3.28 دولار).

وقال البيان إن طرح السندات سيساعد البنك على تنويع مصادر تمويله وقاعدة المستثمرين وستستخدم حصيلة بيع السندات في أغراض عامة للبنك.

واختار البنك نفسه وباركليز وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وجيه.بي مورجان تشيس لترتيب الصفقة.

(الدولار= 3.673 درهم اماراتي)