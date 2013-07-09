مصر تواصل تحويل ودائع تلقتها من قطر إلى سندات

لندن 9 يوليو تموز (رويترز) - واصلت مصر تحويل ودائع تلقتها من قطر إلى سندات محددة الأجل بعد أن أصدرت في طرح خاص سندات قيمتها مليار دولار في أوائل يوليو تموز في ثاني صفقة من نوعها خلال ما يزيد قليلا على شهر.

وصدرت السندات الجديدة لأجل ثلاث سنوات وبقيمة مليار دولار في الأول من يوليو بعائد 3.5 بالمئة عن طريق بنك أتش.اس.بي.سي وكيو.ان.بي كابيتال.

ويأتي ذلك في أعقاب إصدار بقيمة 2.7 مليار دولار وأجل 18 شهرا وعائد 4.25 بالمئة في أواخر مايو ايار الماضي في إطار مساعدات بقيمة 5.5 مليار دولار من قطر من المتوقع أن تتحول إلى أوراق مالية.

وتأتي الصفقتان في إطار برنامج لسندات متوسطة الأجل بقيمة 12 مليار دولار بدأ في وقت سابق هذا العام.

وتمت آخر عملية تحويل قبل ايام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.

وقال مصدر مطلع "(الصفقة) كانت مقررة قبل أي مظاهرات... لحسن الحظ اكتملت قبل هذه الأحداث."

وقال المصدر إن خطة مصر لبيع المزيد من السندات في إطار البرنامج مازالت قائمة على الرغم من تغيير القيادات في كل من مصر وقطر.

واضاف أنه لكي تتم عمليات أخرى مماثلة سيتعين على مصر إصدار نشرة اصدار تكميلية توضح عوامل الخطر الجديدة في أعقاب عزل مرسي.